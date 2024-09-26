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30 стран и ЕС приняли Декларацию о поддержке восстановления Украины

Алена ИвашкивЧетверг, 26 сентября 2024, 03:14
30 стран и ЕС приняли Декларацию о поддержке восстановления Украины
фото: ОП

В Нью-Йорке состоялась встреча в формате "Группа семи" + Украина, во время которой более 30 стран и Европейский Союз приняли Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины. 

Источник: Офис президента

Детали: Главные пункты декларации: всестороннее содействие восстановлению Украины на ее пути к членству в ЕС, координация поддержки через Украинскую платформу доноров, предоставление до конца года дополнительной финансовой поддержки на сумму около $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, часть из которых направят на оборонные нужды. 

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Джозеф Байден отметил, что эту декларацию обнародуют, чтобы засвидетельствовать поддержку Украины сейчас и в будущем: "Я полон решимости обеспечить, чтобы Украина имела то, что ей нужно для победы и борьбы за свое выживание. Завтра я объявлю ряд действий для ускорения поддержки украинских военных". 

Он также отметил, что страны-партнеры помогут Украине перейти от экономической устойчивости к экономическому возрождению. По словам Джозефа Байдена, на восстановление страны будут работать доходы от замороженных российских активов. 

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это совместное обязательство будет способствовать восстановлению Украины. Оно предусматривает координацию соответствующих усилий через Украинскую платформу доноров. Президент акцентировал, что эта поддержка должна стать ощутимой уже в этом году. 

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Прямая речь Зеленского: "Это свидетельствует о нашем общем взгляде на жизнь - мы защищаем людей, и мы обеспечиваем людям возможность жить. И абсолютно оправдано, что те, кто помогает нам выстоять сейчас, первыми - вместе с Украиной - получат пользу от масштабного восстановления".

Детали: Во время принятия Совместной декларации выступили Зеленский, Байден, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Напомним: 

БайденЗеленскийСША
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