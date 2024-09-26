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Атака "Шахедів": У Києві горить житловий будинок, розгерметизувалась газова труба

Олена ІвашківЧетвер, 26 вересня 2024, 06:18
Атака Шахедів: У Києві горить житловий будинок, розгерметизувалась газова труба
фото: КМВА

Вранці 26 вересня у Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків російського "Шахеда" виникло загоряння на першому поверсі житлового будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів, уламки впали на території дитячого садочку.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Виклик екстрених служб у Печерський район. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків загоряння на першому поверсі житлового будинку. Підрозділи прямують на місце".

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Деталі: За попередньою інформацією начальника КМВА, внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. На місце НС виїхали спеціалісти "Київгазу". 

 
фото: КМВА

Доповнено: Кличко написав, що у Печерському районі, де впали уламки БпЛА, сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки. Всі служби працюють на місці. Ніхто не постраждав.

Попко також додав, що крім розгерметизації газової труби в житловому будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку.

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Інформація щодо ймовірних постраждалих уточнюється.

Нагадаємо:

ШахедППОвійна
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