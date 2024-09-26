Атака "Шахедов": В Киеве горит жилой дом, разгерметизировалась газовая труба

Утром 26 сентября в Печерском районе Киева в результате падения обломков российского "Шахеда" возникло возгорание на первом этаже жилого дома, повреждено около 20 автомобилей, обломки упали на территории детского сада.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, начальник КГВА Сергей Попко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Вызов экстренных служб в Печерский район. По предварительной информации, в результате падения обломков возгорание на первом этаже жилого дома. Подразделения направляются на место".

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Детали: По предварительной информации начальника КГВА, в результате воздушной атаки российских беспилотников произошла разгерметизация газовой трубы. На место ЧС выехали специалисты "Киевгаза".

фото: КГВА

Дополнено: Кличко написал, что в Печерском районе, где упали обломки БпЛА, произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки. Все службы работают на месте. Никто не пострадал.

Попко также добавил, что кроме разгерметизации газовой трубы в жилом доме, повреждено около 20 автомобилей. Обломки упали на территории детского сада.

Информация о вероятных пострадавших уточняется.

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Напомним: