Зеленський зустрівся з Байденом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото ілюстративне з спйту ОП

Президент Володимир Зеленський провів зустріч президентом США Джо Байденом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Дослівно ОП: "Володимир Зеленський сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня".

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Деталі: Зеленський подякував Байдену та США за надану Україні допомогу, а також ознайомив його з ситуацією в Україні, зокрема на фронті.

Президенти взяли участь у спеціальній зустрічі G7+, присвяченій відбудові України. Понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України.

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