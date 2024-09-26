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Зеленський зустрівся з Байденом

Ірина Балачук, Іванна КостінаЧетвер, 26 вересня 2024, 09:12
Зеленський зустрівся з Байденом
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото ілюстративне з спйту ОП

Президент Володимир Зеленський провів зустріч президентом США Джо Байденом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Дослівно ОП: "Володимир Зеленський сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня".

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Деталі: Зеленський подякував Байдену та США за надану Україні допомогу, а також ознайомив його з ситуацією в Україні, зокрема на фронті.

Президенти взяли участь у спеціальній зустрічі G7+, присвяченій відбудові України. Понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України.

Передісторія:

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  • Раніше речник президента повідомив, що Зеленський під час візиту до США матиме дві зустрічі з американським колегою Джо Байденом.
  • Деякі західні посадовці, за даними Bloomberg, намагаються знизити очікування від представлення "плану перемоги", кажучи, що не бачать у ньому прориву.

ЗеленськийБайденСША
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