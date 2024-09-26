Во время тревоги киевляне слышали звуки взрывов: в КГВА говорят, ПВО не работала, удара по столице не было

Столичная военная администрация уверяет, что во время воздушной тревоги, объявленной в 9.59, противовоздушная оборона не работала и ракетного удара по Киеву не было.

Источник: глава КГВА Сергей Попко в Telegram

Детали: Во время объявления последней тревоги жители Киева слышали глухие звуки двух взрывов.

Реклама:

В это время Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске Россией ракет "Кинжал" в сторону Хмельницкой области с МиГ-31К.

Прямая речь Попка: "Относительно информации о взрывах в Киеве, которая распространяется в средствах массовой информации. Перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось. Доверяйте только официальным источникам информации. Не паникуйте и не поддавайтесь на манипуляции.

Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях до отбоя".