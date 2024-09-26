Вдруге за годину по всій Україні тривога через МіГ-31К: ворог випустив ракети
Четвер, 26 вересня 2024, 10:51
По всій Україні знову оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.
Джерело: Повітряні сили в соцмережах
Деталі: Це вже друга тривога за ранок 26 вересня. Під час попередньої ворог випустив два "Кинджали" по Хмельниччині.
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О 10.48 ПС повідомили про запуск "Кинджала" курсом на захід України.
О 10.50 - про повторний пуск в напрямку Житомира.
10.52 - сповіщення про ще два "Кинджала" на Хмельниччину.
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Об 11.13 пролунав відбій загрози.