Второй раз за час по всей Украине объявлена тревога из-за МиГ-31К: враг выпустил ракеты

По всей Украине снова объявлялась воздушная тревога из-за взлета в России МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: Это уже вторая тревога за утро 26 сентября. Во время предыдущей враг выпустил два "Кинжала" по Хмельницкой области.

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В 10.48 ВС сообщили о запуске "Кинжала" курсом на запад Украины.

В 10.50 - о повторном пуске в направлении Житомира.

10.52 - извещение о еще двух "Кинжалах" на Хмельнитчину.

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В 11.13 прозвучал отбой угрозы.