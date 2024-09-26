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Второй раз за час по всей Украине объявлена тревога из-за МиГ-31К: враг выпустил ракеты

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 сентября 2024, 10:51
Второй раз за час по всей Украине объявлена тревога из-за МиГ-31К: враг выпустил ракеты
МіГ-31К. фото Getty Images

По всей Украине снова объявлялась воздушная тревога из-за взлета в России МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: Это уже вторая тревога за утро 26 сентября. Во время предыдущей враг выпустил два "Кинжала" по Хмельницкой области.

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В 10.48 ВС сообщили о запуске "Кинжала" курсом на запад Украины.

В 10.50 - о повторном пуске в направлении Житомира.

10.52 - извещение о еще двух "Кинжалах" на Хмельнитчину.

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В 11.13 прозвучал отбой угрозы.

воздушная тревога
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