Второй раз за час по всей Украине объявлена тревога из-за МиГ-31К: враг выпустил ракеты
Четверг, 26 сентября 2024, 10:51
По всей Украине снова объявлялась воздушная тревога из-за взлета в России МиГ-31К.
Источник: Воздушные силы в соцсетях
Детали: Это уже вторая тревога за утро 26 сентября. Во время предыдущей враг выпустил два "Кинжала" по Хмельницкой области.
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В 10.48 ВС сообщили о запуске "Кинжала" курсом на запад Украины.
В 10.50 - о повторном пуске в направлении Житомира.
10.52 - извещение о еще двух "Кинжалах" на Хмельнитчину.
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В 11.13 прозвучал отбой угрозы.