В Україні втретє оголосили тривогу через МіГ-31К

Невдовзі після відбою попередньої тривоги Повітряні сили знову зафіксували зліт МіГ-31К в Росії, по всій Україні знову завили сирени. Третя тривога тривала трохи більше пів години.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

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Деталі: За ранок 26 вересня це вже третя тривога через російські винищувачі. Протягом двох попередніх росіяни випустили ракети "Кинджал".

О 12.07 Повітряні сили сповістили про відбій.