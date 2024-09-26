В Україні втретє оголосили тривогу через МіГ-31К
Четвер, 26 вересня 2024, 11:40
Невдовзі після відбою попередньої тривоги Повітряні сили знову зафіксували зліт МіГ-31К в Росії, по всій Україні знову завили сирени. Третя тривога тривала трохи більше пів години.
Джерело: Повітряні сили в соцмережах
Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
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Деталі: За ранок 26 вересня це вже третя тривога через російські винищувачі. Протягом двох попередніх росіяни випустили ракети "Кинджал".
О 12.07 Повітряні сили сповістили про відбій.