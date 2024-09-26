В Украине в третий раз объявили тревогу из-за МиГ-31К
Четверг, 26 сентября 2024, 11:40
Вскоре после отбоя предыдущей тревоги Воздушные силы снова зафиксировали взлет МиГ-31К в России, по всей Украине снова завыли сирены. Третья тревога длилась чуть больше получаса.
Источник: Воздушные силы в соцсетях
Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
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Детали: За утро 26 сентября это уже третья тревога из-за российских истребителей. В течение двух предыдущих россияне выпустили ракеты "Кинжал".
В 12.07 Воздушные силы известили об отбое.