В Украине в третий раз объявили тревогу из-за МиГ-31К

Вскоре после отбоя предыдущей тревоги Воздушные силы снова зафиксировали взлет МиГ-31К в России, по всей Украине снова завыли сирены. Третья тревога длилась чуть больше получаса.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

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Детали: За утро 26 сентября это уже третья тревога из-за российских истребителей. В течение двух предыдущих россияне выпустили ракеты "Кинжал".

В 12.07 Воздушные силы известили об отбое.