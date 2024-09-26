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"Беларускі Гаюн": Вночі до Білорусі залетіли 4 "Шахеди", один з Росії  

Олександр ШумілінЧетвер, 26 вересня 2024, 12:03
Беларускі Гаюн: Вночі до Білорусі залетіли 4 Шахеди, один з Росії  
Фото: "Белоруські Гаюн"

До Білорусі вночі 26 вересня залетіло щонайменше 4 російських дронів "Шахед", а в небо підіймали два винищувача для патрулювання.  

Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "За даними українських моніторингових ресурсів, за минулу ніч у Білорусь залетіли щонайменше 4 дрони-камікадзе типу "Шахед". Перший із них перетнув кордон із Білоруссю приблизно о 00:13 у районі н.п. Любеч і за 30 хвилин повернувся в Україну.

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Далі "Шахеди" заходили в Білорусь о 02:29, 03:05 і 03:52. Примітно, що один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а з РФ. Відомо, що "Шахед" рухався в напрямку Гомеля, що з ним було далі – невідомо".

Деталі: Аналітики пишуть, що протягом ночі над південним сходом Білорусі чергували два винищувачі: перший піднявся близько 00:30, а другий - о 02:50.

Що цьому передувало:

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  • 26 вересня близько опівночі російський дрон-камікадзе типу "Шахед" залетів на територію Гомельської області Білорусі з Чернігівської області.

Білорусьбезпілотники
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