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"Беларускі Гаюн": Ночью в Беларусь залетели 4 "Шахеды", один из России 

Александр ШумилинЧетверг, 26 сентября 2024, 12:03
Беларускі Гаюн: Ночью в Беларусь залетели 4 Шахеды, один из России 
Фото: "Белоруські Гаюн"

В Беларусь ночью 26 сентября залетело не менее 4 российских дронов "Шахед", а в небо поднимали два истребителя для патрулирования. 

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн"

Дословно: "По данным украинских мониторинговых ресурсов, за минувшую ночь в Беларусь залетели по меньшей мере 4 дрона-камикадзе типа „Шахед". Первый из них пересек границу с Беларусью примерно в 00:13 в районе н.п. Любеч и через 30 минут вернулся в Украину.

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Далее "Шахеды" заходили в Беларусь в 02:29, 03:05 и 03:52. Примечательно, что один из дронов залетел в воздушное пространство Беларуси не из Украины, а из РФ. Известно, что "Шахед" двигался в направлении Гомеля, что с ним было дальше - неизвестно".

Детали: Аналитики пишут, что в течение ночи над юго-востоком Беларуси дежурили два истребителя: первый поднялся около 00:30, а второй - в 02:50.

Что этому предшествовало:

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  • 26 сентября около полуночи российский дрон-камикадзе типа "Шахед" залетел на территорию Гомельской области Беларуси из Черниговской области.

Беларусьбеспилотники
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