Блінкен прокоментував останні "брязкання ядерною шаблею" Путіна

Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю американським ЗМІ назвав "абсолютно безвідповідальними" останні ядерні погрози правителя Росії Володимира Путіна, завуальовані у його словах про зміну умов застосування ядерної зброї.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Блінкена: "Дивіться, це абсолютно безвідповідально (заяви Путіна щодо застосування ядерної зброї – ред.) – і, думаю, багато хто чітко про це казав, коли він починав брязкати "ядерною шаблею", зокрема у минулому і Китай.

Реклама:

А робити це зараз, коли увесь світ зібрався у Нью-Йорку (на сесію Генеральної асамблеї ООН – Ред.), у тому числі для того, щоб говорити про потребу подальшого роззброєння, запобігання поширенню ядерної зброї – думаю, це буде мати погані наслідки у всьому світі".

Нагадаємо: