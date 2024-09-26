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Блінкен прокоментував останні "брязкання ядерною шаблею" Путіна

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 вересня 2024, 19:29
Блінкен прокоментував останні брязкання ядерною шаблею Путіна
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю американським ЗМІ   назвав "абсолютно безвідповідальними" останні ядерні погрози правителя Росії Володимира Путіна, завуальовані у його словах про зміну умов застосування ядерної зброї.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Блінкена: "Дивіться, це абсолютно безвідповідально (заяви Путіна щодо застосування ядерної зброї – ред.) – і, думаю, багато хто чітко про це казав, коли він починав брязкати "ядерною шаблею", зокрема у минулому і Китай.

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А робити це зараз, коли увесь світ зібрався у Нью-Йорку (на сесію Генеральної асамблеї ООН – Ред.), у тому числі для того, щоб говорити про потребу подальшого роззброєння, запобігання поширенню ядерної зброї – думаю, це буде мати погані наслідки у всьому світі".

Нагадаємо:

  • На постійній нараді Ради Безпеки з ядерного стримування у середу очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю. 
  • Глава МЗС Чехії вважає, що мета цієї заяви Путіна – залякати союзників України, і на ці залякування не варто піддаватися.
  • Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що де-факто правитель Росії не сказав нічого нового, та що той розуміє, що "буде проклятий", якщо піде на такий крок.

БлінкенПутінядерна зброя
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