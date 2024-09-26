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Блинкен прокомментировал последние «бряцания ядерной саблей» Путина

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 26 сентября 2024, 19:29
Блинкен прокомментировал последние «бряцания ядерной саблей» Путина
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью американским СМИ назвал "абсолютно безответственными" последние ядерные угрозы правителя России Владимира Путина, завуалированные в его словах об изменении условий применения ядерного оружия.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Блинкена: "Смотрите, это абсолютно безответственно (заявления Путина о применении ядерного оружия - ред.) - и, думаю, многие четко об этом говорили, когда он начинал бряцать "ядерной саблей", в том числе в прошлом и Китай.

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А делать это сейчас, когда весь мир собрался в Нью-Йорке (на сессию Генеральной ассамблеи ООН – Ред.), в том числе для того, чтобы говорить о необходимости дальнейшего разоружения, предотвращения распространения ядерного оружия – думаю, это будет иметь плохие последствия во всем мире".

Напомним:

  • На постоянном совещании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию в среду глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.
  • Глава МИД Чехии считает, что цель этого заявления Путина – запугать союзников Украины, и на эти запугивания не стоит поддаваться.
  • Президент Польши Анджей Дуда отметил, что де-факто правитель России не сказал ничего нового, и что тот понимает, что "будет проклят", если пойдет на такой шаг.

БлинкенПутинядерное оружие
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