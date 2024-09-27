Россияне атаковали Измаил – убили 3 людей, ранили 14
Три человека погибли и еще 14 пострадали в результате утреннего удара россиян по городу Измаил в Одесской области.
Источник: глава ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь главы области: "Под утро враг прибегнул к масштабному террору Измаила. Россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно. К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок".
Дополнено: Позже в ГСЧС сообщили, что пострадали по меньшей мере 12 человек. Офис генпрокурора пишет о 14 раненых, среди которых 3 детей.
"Сейчас известно о 3 погибших и 14 пострадавших, среди них трое детей: двое мальчиков 3 и 13 лет и 14-летняя девочка. Информация о других пострадавших уточняется", – сообщили в ОГП.
Детали: В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, машины.
Также, по словам Кипера, вспыхнуло несколько пожаров, которые оперативно потушили.
По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы ВСУ информировали об атаке беспилотников на Одесскую область ночью 27 сентября.
- В Измаиле были слышны взрывы.
- В Одессе после полуночи также раздавались взрывы.