Россияне атаковали Измаил – убили 3 людей, ранили 14

Три человека погибли и еще 14 пострадали в результате утреннего удара россиян по городу Измаил в Одесской области.

Источник: глава ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Под утро враг прибегнул к масштабному террору Измаила. Россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно. К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок".

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фото ГСЧС

Дополнено: Позже в ГСЧС сообщили, что пострадали по меньшей мере 12 человек. Офис генпрокурора пишет о 14 раненых, среди которых 3 детей.

фото ГСЧС

"Сейчас известно о 3 погибших и 14 пострадавших, среди них трое детей: двое мальчиков 3 и 13 лет и 14-летняя девочка. Информация о других пострадавших уточняется", – сообщили в ОГП.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

Детали: В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, машины.

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фото ГСЧС

Также, по словам Кипера, вспыхнуло несколько пожаров, которые оперативно потушили.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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