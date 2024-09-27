Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Измаил – убили 3 людей, ранили 14

Ирина БалачукПятница, 27 сентября 2024, 08:42
Россияне атаковали Измаил – убили 3 людей, ранили 14
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

Три человека погибли и еще 14 пострадали в результате утреннего удара россиян по городу Измаил в Одесской области.

Источник: глава ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Под утро враг прибегнул к масштабному террору Измаила. Россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно. К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок".  

Реклама:
 
фото ГСЧС

Дополнено: Позже в ГСЧС сообщили, что пострадали по меньшей мере 12 человек. Офис генпрокурора пишет о 14 раненых, среди которых 3 детей. 

 
фото ГСЧС

"Сейчас известно о 3 погибших и 14 пострадавших, среди них трое детей: двое мальчиков 3 и 13 лет и 14-летняя девочка. Информация о других пострадавших уточняется", – сообщили в ОГП.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

Детали: В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, машины. 

РЕКЛАМА:
 
фото ГСЧС

Также, по словам Кипера, вспыхнуло несколько пожаров, которые оперативно потушили.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.    

Предыстория:

Одесская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ПВО поразила ночью около полутора десятков дронов, которые атаковали Киев – КГВА

Украина наращивает производство вооружения, но нуждается в значительной западной помощи – ISW

В МИД Польши приветствовали шаг Украины к восстановлению эксгумаций жертв Волынской трагедии

фотоВблизи Дворца Украина в Киеве произошла стрельба

Украина дала бой Бразилии, но уступила в полуфинале чемпионата мира по футзалу

В Украине планируют заняться эксгумацией жертв Волынской трагедии

Все новости...
ООН не имеет денег для помощи украинцам, которые переехали из опасных регионов
Силы обороны сбили 24 ударных дрона РФ из 32, один "Шахед" залетел в Румынию
Оккупанты убили 4 гражданских в Донецкой области за сутки
Россияне нанесли ракетный удар по управлению Нацполиции в Кривом Роге: известно о 5 пострадавших
Последние новости
05:54
В результате удара по пригороду Харькова повреждены линии высоковольтных передач – мэр
05:34
ПВО поразила ночью около полутора десятков дронов, которые атаковали Киев – КГВА
05:18
Аналитики: Кремль использует ситуацию на Ближнем Востоке для усиления своего влияния
04:20
Украина наращивает производство вооружения, но нуждается в значительной западной помощи – ISW
03:30
Госдеп США отреагировал на информацию о казни украинских военнопленных
03:06
Обновляется от 21:56Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА
02:40
На Киевщине работала ППО
02:34
обновлено от 1:42В Хмельницкой области раздались взрывы – СМИ
02:12
Вокзал Гамбурга перекрыли из-за подозрения на опасный вирус у пассажира
02:05
БоксЧжилей: Усик просчитал Фьюри, он снова победит
Все новости...
Реклама:
Реклама: