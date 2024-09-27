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Повітряні сили попередили про загрозу балістики: у Кривому Розі пролунав вибух

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 вересня 2024, 09:37
Повітряні сили попередили про загрозу балістики: у Кривому Розі пролунав вибух
скриншот

Вранці 27 вересня оголосили повітряну тривогу на території половини України через балістичну загрозу з півдня, невдовзі в Кривому Розі пролунав вибух.

Джерело: Повітряні сили, очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак у соцмережах

Деталі: О 9.11 Повітряні сили сповістили про загрозу балістичного озброєння. О 9.23 місцева влада повідомила про вибух у Кривому Розі, пообіцявши подробиці згодом.

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Пряма мова Лисака: "Кривий Ріг. Вибух. Деталі згодом".

Оновлено: О 9.44 з'явилося повідомлення повітряників про відбій загрози по областях, крім Сумської та Донецької.

Пізніше стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по районному управлінню поліції в Кривому Розі: відомо про постраждалих, під завалами можуть бути люди.

Кривий Рігракетний ударповітряна тривога
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