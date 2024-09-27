Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики: в Кривом Роге прогремел взрыв
Пятница, 27 сентября 2024, 09:37
Утром 27 сентября объявили воздушную тревогу на территории половины Украины из-за баллистической угрозы с юга, вскоре в Кривом Роге прогремел взрыв.
Источник: Воздушные силы, глава Днепропетровской области Сергей Лысак в соцсетях
Детали: В 9.11 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического вооружения. В 9.23 местные власти сообщили о взрыве в Кривом Роге, пообещав подробности позже.
Реклама:
Прямая речь Лысака: "Кривой Рог. Взрыв. Детали позже".
Обновлено: В 9.44 появилось сообщение Воздушных сил об отбое угрозы по областям, кроме Сумской и Донецкой.
Позже стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по районному управлению полиции в Кривом Роге: известно о пострадавших, под завалами могут быть люди.