Міноборони Румунії "рішуче засудило" чергову атаку дронів РФ поблизу кордону
Міністерство національної оборони Румунії надіслало "рішучий сигнал засудження" після чергової атаки безпілотників Росії на українські об'єкти та цивільну інфраструктуру поблизу румунського кордону.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24
Деталі: Міноборони Румунії вважає ці атаки "невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права".
"В результаті виявлення груп безпілотників, які наближалися до повітряного простору України, поблизу повітряного простору Румунії, Національний військовий командний центр (ядро) повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про вжиття заходів щодо оповіщення населення повіту Тулча, повідомлення RO-Alert були відправлені о 2:01 ночі", – йдеться в повідомленні Міноборони.
Два румунських винищувачі F-16 з бази Борча та два іспанських F-18 з бази Михаїл Когелнічану були підняті в повітря "для моніторингу ситуації", заявили у відомстві.
Всі чотири бойові літаки приземлилися на авіабазі близько 4:00 ранку.
У цей проміжок часу румунська система радіолокаційного спостереження вказувала на можливість того, що один з безпілотників, який брав участь в атаці на українські цілі, близько 3:00 ночі, на дуже короткий проміжок часу, менш ніж три хвилини, перетнув національний повітряний простір у прикордонній зоні з Україною.
За наявними на цей момент даними, про наявність зони ураження на румунській території не повідомлялося. Сили Міністерства національної оборони проводять, починаючи з сьогоднішнього ранку, пошуки в цьому районі за допомогою повітряних засобів і наземних команд.
Як повідомлялося, три людини загинули та ще 14 постраждали внаслідок ранкового удару росіян по місту Ізмаїл в Одеській області.
У ніч на 27 вересня росіяни випустили по Україні 32 дрони-камікадзе, вдарили балістичним "Іскандером" та двома крилатими ракетами Х-22, ППО знищила 24 "Шахеди".
Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, ще три ворожих БпЛА було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оборони України.