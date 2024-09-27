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Лукашенко стверджує, що нібито підтримує канали звʼязку з Україною

"Українська правда"П'ятниця, 27 вересня 2024, 13:17
Лукашенко стверджує, що нібито підтримує канали звʼязку з Україною
Олександр Лукашенко. Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито підтримує канали звʼязку з Україною, але президент Володимир Зеленський його не чує.

Джерело: білоруське держвидання "Белта" з посиланням на заяву Лукашенка

Деталі: Виступаючи перед студентами одного з Білоруських вишів самопроголошений президент розповідав про необхідність проведення перемовин з Україною задля припинення війни.

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Пряма мова Лукашенка: "Ми з українцями теж, я відкрито сказав, підтримуємо по певних каналах контакти. З росіянами ви бачите наші стосунки. І ми намагаємося на цих контактах, щоб нормально було". 

Деталі: Лукашенко стверджує, що США підштовхує Україну до війни, через що президент Зеленський його не чує і слухати не хоче.

Нагадаємо:

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  • 17 вересня Лукашенко заявив, що нібито домовився з українцями "не підсвічувати" факти зальоту безпілотників на територію Білорусі. 
  • За словами Лукашенка, "американці вказали Києву, в разі певних обставин, атакувати інфраструктуру Білорусі на південному кордоні". Водночас білоруський лідер вирішив попередити своїх "суперників", що "напад на його країну означатиме третю світову війну".

ЛукашенкоБілорусьЗеленськийУкраїна
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