Лукашенко стверджує, що нібито підтримує канали звʼязку з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито підтримує канали звʼязку з Україною, але президент Володимир Зеленський його не чує.

Джерело: білоруське держвидання "Белта" з посиланням на заяву Лукашенка

Деталі: Виступаючи перед студентами одного з Білоруських вишів самопроголошений президент розповідав про необхідність проведення перемовин з Україною задля припинення війни.

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Пряма мова Лукашенка: "Ми з українцями теж, я відкрито сказав, підтримуємо по певних каналах контакти. З росіянами ви бачите наші стосунки. І ми намагаємося на цих контактах, щоб нормально було".

Деталі: Лукашенко стверджує, що США підштовхує Україну до війни, через що президент Зеленський його не чує і слухати не хоче.

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