Лукашенко стверджує, що нібито підтримує канали звʼязку з Україною
П'ятниця, 27 вересня 2024, 13:17
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито підтримує канали звʼязку з Україною, але президент Володимир Зеленський його не чує.
Джерело: білоруське держвидання "Белта" з посиланням на заяву Лукашенка
Деталі: Виступаючи перед студентами одного з Білоруських вишів самопроголошений президент розповідав про необхідність проведення перемовин з Україною задля припинення війни.
Реклама:
Пряма мова Лукашенка: "Ми з українцями теж, я відкрито сказав, підтримуємо по певних каналах контакти. З росіянами ви бачите наші стосунки. І ми намагаємося на цих контактах, щоб нормально було".
Деталі: Лукашенко стверджує, що США підштовхує Україну до війни, через що президент Зеленський його не чує і слухати не хоче.
Нагадаємо:
РЕКЛАМА:
- 17 вересня Лукашенко заявив, що нібито домовився з українцями "не підсвічувати" факти зальоту безпілотників на територію Білорусі.
- За словами Лукашенка, "американці вказали Києву, в разі певних обставин, атакувати інфраструктуру Білорусі на південному кордоні". Водночас білоруський лідер вирішив попередити своїх "суперників", що "напад на його країну означатиме третю світову війну".