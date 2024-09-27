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Лукашенко утверждает, что якобы поддерживает каналы связи с Украиной

"Украинская правда"Пятница, 27 сентября 2024, 13:17
Лукашенко утверждает, что якобы поддерживает каналы связи с Украиной
Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы поддерживает каналы связи с Украиной, но президент Владимир Зеленский его не слышит.

Источник: белорусское госиздание "Белта" со ссылкой на заявление Лукашенко

Детали: Выступая перед студентами одного из белорусских вузов самопровозглашенный президент рассказывал о необходимости проведения переговоров с Украиной для прекращения войны.

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Прямая речь Лукашенко: "Мы с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживаем по определенным каналам контакты. С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было". 

Детали: Лукашенко утверждает, что США подталкивает Украину к войне, из-за чего президент Зеленский его не слышит и слушать не хочет.

Напомним:

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  • 17 сентября Лукашенко заявил, что якобы договорился с украинцами "не подсвечивать" факты залета беспилотников на территорию Беларуси. 
  • По словам Лукашенко, "американцы указали Киеву, в случае определенных обстоятельств, атаковать инфраструктуру Беларуси на южной границе". В то же время белорусский лидер решил предупредить своих "соперников", что "нападение на его страну будет означать третью мировую войну".

ЛукашенкоБеларусьЗеленскийУкраина
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