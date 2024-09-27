У Кривому Розі з-під завалів будівлі поліції дістали три тіла
Кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу зросла до трьох, з-під завалів будівлі управління Нацполіції дістали ще два тіла – чоловіка та жінки.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ДСНС
Пряма мова Лисака: "Під завалами адмінбудівлі в Кривому Розі виявили тіло жінки. Таким чином, за інформацією на зараз, цим ранком ворог вбив у місті одну людину. П'ятеро постраждали".
Деталі: Зазначається, що пошукові роботи тривають. Окрім адмінбудівлі, загарбники понівечили 23 приватні будинки і 3 дев’ятиповерхівки. А ще – навчальний заклад. Пошкоджені понад вісім десятків авто. З них 8 – службових.
Згодом рятувальники повідомили, що шестеро людей поранені через обстріл Кривого Рогу.
Оновлено: О 16:20 очільник Дніпровської ОВА написав, що з-під завалів дістали ще два тіла – чоловіка та жінки. Таким чином число жертв вранішнього удару росіян по місту зросло до трьох.
Передісторія:
- Вранці, 27 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, поцілили по управлінню Нацполіції.