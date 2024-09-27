В Кривом Роге из-под завалов здания полиции достали три тела

Количество жертв в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до трех, из-под завалов здания управления Нацполиции достали еще два тела – мужчины и женщины.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ГСЧС

Прямая речь Лысак: "Под завалами админздания в Кривом Роге обнаружили тело женщины. Таким образом, по информации на сейчас, этим утром враг убил в городе одного человека. Пятеро пострадали".

Реклама:

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Детали: Отмечается, что поисковые работы продолжаются. Кроме админздания, захватчики изуродовали 23 частных дома и 3 девятиэтажки. А еще - учебное заведение. Повреждены более восьми десятков авто. Из них 8 - служебных.

Впоследствии спасатели сообщили, что шесть человек ранены из-за обстрела Кривого Рога.

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Обновлено: В 16:20 глава Днепровской ОВА написал, что из-под завалов достали еще два тела – мужчины и женщины. Таким образом число жертв утреннего удара россиян по городу возросло до трех.

РЕКЛАМА:

Предыстория: