Атака РФ на Измаил: в больнице находятся восемь пострадавших, один – в тяжелом состоянии
Пятница, 27 сентября 2024, 16:41
Количество пострадавших в результате российского удара по городу Измаил в Одесской области увеличилось до 16, из них 8 находятся в больницах.
Источник: председатель ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь: "Состояние пострадавших: сейчас 8 раненых находятся в больнице, из них один человек в тяжелом состоянии, другие в состоянии средней степени тяжести. Еще восемь пострадавших продолжают лечение амбулаторно".
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Детали: Сообщается, что 28 сентября в Измаиле объявили Днем траура.
Предыстория:
- Утром 27 сентября россияне ударили по городу Измаил в Одесской области, в результате атаки погибли три человека.