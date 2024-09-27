Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Атака РФ на Измаил: в больнице находятся восемь пострадавших, один – в тяжелом состоянии

Анастасия ПроцПятница, 27 сентября 2024, 16:41
Атака РФ на Измаил: в больнице находятся восемь пострадавших, один – в тяжелом состоянии
фото: Одесская ОВА

Количество пострадавших в результате российского удара по городу Измаил в Одесской области увеличилось до 16, из них 8 находятся в больницах.

Источник: председатель ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Состояние пострадавших: сейчас 8 раненых находятся в больнице, из них один человек в тяжелом состоянии, другие в состоянии средней степени тяжести. Еще восемь пострадавших продолжают лечение амбулаторно".

Реклама:

Детали: Сообщается, что 28 сентября в Измаиле объявили Днем траура.

Предыстория:

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Все новости...
Последние новости
10:35
Силы обороны поразили нефтебазу в Воронежской области РФ
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
10:06
Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters
10:05
В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых
10:00
На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
09:54
Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине
09:41
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль
09:40
Могут "улыбаться": ученые выяснили, как общаются дельфины
Все новости...
Реклама:
Реклама: