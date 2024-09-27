В Україну з окупації та РФ повернули 9 дітей та юнака

В Україну 27 вересня повернули 9 дітей та 20-річного юнака з Росії та тимчасово окупованих територій.

Джерело: уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Пряма мова: "Вік повернутих від 13 до 17 років. Деякі з них мають інвалідність та тяжкі захворювання.

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Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти. Повернуті українці – з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму. Деякі з повернутих дітей на початок повномасштабного російського вторгнення в Україну перебували в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Згодом їх окупаційна влада вивозила до м. Скадовськ та Росії".

фото із соцмереж лубінця

фото із соцмереж Лубінця

Деталі: Лубінець повідомив, що дітей вдалося повернути за посередництва Катару.

Він також вказує, що один із хлопців, який сьогодні повернувся, втратив тата, який захищав Україну під час російського вторгнення. Дехто з дітей має рідних, які несуть службу в різних структурах України. Дехто – повернувся до дідуся з бабусею.

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Удень омбудсмен повідомляв, що поширена в ЗМІ інформація, що Катар нібито оголосив про угоду з Україною та Росією про обмін дітьми неправдива.

Пряма мова: "Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей, за що ми надзвичайно вдячні. Водночас Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає в їх поверненні в Росію, якщо вони перебувають на нашій території".