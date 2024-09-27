В Украину из оккупации и РФ вернули 9 детей и юношу

В Украину 27 сентября вернули 9 детей и 20-летнего юношу из России и временно оккупированных территорий.

Источник: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

Прямая речь: "Возраст возвращенных от 13 до 17 лет. Некоторые из них имеют инвалидность и тяжелые заболевания.

Реклама:

Сегодня мы уже встретили детей, которых с родителями или законными опекунами разделила линия фронта и оккупанты. Возвращенные украинцы - из Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Некоторые из возвращенных детей на начало полномасштабного российского вторжения в Украину находились в Олешковском детском доме-интернате. Впоследствии их оккупационная власть вывозила в г. Скадовск и Россию".

фото из соцсетей лубинца

фото из соцсетей лубинца

Детали: Лубинец сообщил, что детей удалось вернуть при посредничестве государства Катар.

Он также указывает, что один из ребят, который сегодня вернулся, потерял папу, который защищал Украину во время российского вторжения. Некоторые из детей имеют родных, которые несут службу в различных структурах Украины. Некоторые - вернулись к дедушке с бабушкой.

РЕКЛАМА:

Днем омбудсмен сообщал, что распространенная в СМИ информация, что Катар якобы объявил о соглашении с Украиной и Россией об обмене детьми неправдива.

Прямая речь: "Катар выступает посредником именно в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей, за что мы очень благодарны. В то же время, Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории, не препятствует в их возвращении в Россию, если они находятся на нашей территории".