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Нідерланди зняли з озброєння F-16 і провели церемонію прощання

Ольга Глущенко Субота, 28 вересня 2024, 02:50
Нідерланди зняли з озброєння F-16 і провели церемонію прощання
скриншот відео

Міністерство оборони Нідерландів офіційно попрощалося з легендарними літаками F-16, Повітряні сили країни перейшли на сучасніші F-35.

Джерело: Міноборони Нідерландів

Дослівно: "Міністерство оборони офіційно попрощалося з легендарним літаком. Це було зроблено, серед іншого, стройовим польотом восьми літаків над Нідерландами".

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Деталі: У Міноборони країни нагадали, що перший з 213 винищувачів F-16, придбаних Нідерландами, прибув на авіабазу Леуварден 6 червня 1979 року.

У повідомленні додали: понад 45 років винищувач американського виробництва доводив свої переваги як вдома, так і за кордоном.

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Дослівно: "Для військово-повітряних сил ера F-16 закінчилася, але не для F-16. З літаків, які не були продані або списані за ці роки, 14 з обіцяних 18 зараз знаходяться в Румунії.

На них готуватимуть пілотів-винищувачів, не лише румунських, а й українських.

А останні F-16 Нідерланди передають Україні для використання у боротьбі з росіянами".

Нагадаємо: Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс влітку заявив, що винищувачі F-16 від Нідерландів будуть в Україні "найближчим часом".

Генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може застосовувати надані його країною літаки F-16 для ударів по російській території.

Нідерландивинищувачіавіа
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