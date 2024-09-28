Нідерланди зняли з озброєння F-16 і провели церемонію прощання

Міністерство оборони Нідерландів офіційно попрощалося з легендарними літаками F-16, Повітряні сили країни перейшли на сучасніші F-35.

Джерело: Міноборони Нідерландів

Дослівно: "Міністерство оборони офіційно попрощалося з легендарним літаком. Це було зроблено, серед іншого, стройовим польотом восьми літаків над Нідерландами".

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Een gedenkwaardig moment: de laatste afscheidsvlucht van de iconische F-16.



Na 45 jaar trouwe dienst en vele missies krijgt het toestel een nieuw leven in Oekraïne en Roemenië.



Aan iedereen die de F-16 heeft gevlogen of onderhouden: bedankt!! pic.twitter.com/cyyjBxXAQp — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) September 27, 2024

Деталі: У Міноборони країни нагадали, що перший з 213 винищувачів F-16, придбаних Нідерландами, прибув на авіабазу Леуварден 6 червня 1979 року.

У повідомленні додали: понад 45 років винищувач американського виробництва доводив свої переваги як вдома, так і за кордоном.

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Дослівно: "Для військово-повітряних сил ера F-16 закінчилася, але не для F-16. З літаків, які не були продані або списані за ці роки, 14 з обіцяних 18 зараз знаходяться в Румунії.

На них готуватимуть пілотів-винищувачів, не лише румунських, а й українських.

А останні F-16 Нідерланди передають Україні для використання у боротьбі з росіянами".

Нагадаємо: Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс влітку заявив, що винищувачі F-16 від Нідерландів будуть в Україні "найближчим часом".

Генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може застосовувати надані його країною літаки F-16 для ударів по російській території.