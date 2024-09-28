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Нидерланды сняли с вооружения F-16 и провели церемонию прощания

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 сентября 2024, 02:50
Нидерланды сняли с вооружения F-16 и провели церемонию прощания
скриншот видео

Министерство обороны Нидерландов официально попрощалось с легендарными самолетами F-16, Воздушные силы страны перешли на более современные F-35.

Источник: Минобороны Нидерландов

Дословно: "Министерство обороны официально попрощалось с легендарным самолетом. Это было сделано, среди прочего, строевым полетом восьми самолетов над Нидерландами".

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Детали: В Минобороны страны напомнили, что первый из 213 истребителей F-16, приобретенных Нидерландами, прибыл на авиабазу Леуварден 6 июня 1979 года.

В сообщении добавили: более 45 лет истребитель американского производства доказывал свои преимущества как дома, так и за рубежом.

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Дословно: "Для военно-воздушных сил эра F-16 закончилась, но не для F-16. Из самолетов, которые не были проданы или списаны за эти годы, 14 из обещанных 18 сейчас находятся в Румынии.

На них будут готовить пилотов-истребителей, не только румынских, но и украинских.

А последние F-16 Нидерланды передают Украине для использования в борьбе с россиянами".

Напомним: Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс летом заявил, что истребители F-16 от Нидерландов будут в Украине "в ближайшее время".

Генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Украина может применять предоставленные его страной самолеты F-16 для ударов по российской территории.

Нидерландыистребителиавиа
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