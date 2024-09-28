На підступах до Києва і в області працювала ППО по ворожих безпілотниках
Субота, 28 вересня 2024, 04:54
Вночі 28 вересня у Київській області сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.
Джерело: Київська ОВА, КМВА
Дослівно: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".
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Деталі: У Києві та області близько 2 ночі була оголошена повітряна тривога.
Оновлено: О 2:40 у Києві скасували повітряну тривогу.
О 3:35 у Києві знову оголосили повітряну тривогу.
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О 4:46 КОВА знову повідомила про роботу ППО, у Києві було чутно вибухи.
О 4:54 у КМВА повідомили, що в області, на підступах до Києва, працює ППО.
О 6:01 тривогу скасували у Києві.
Що передувало: Увечері 27 вересня ворожі ударні безпілотники зайшли у повітряний простір України, у низці областей оголосили повітряну тривогу.