На подступах к Киеву и в области работала ПВО по вражеским беспилотникам
Суббота, 28 сентября 2024, 04:54
Ночью 28 сентября в Киевской области силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.
Источник: Киевская ОВА, КГВА
Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".
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Детали: В Киеве и области около 2 ночи была объявлена воздушная тревога.
Обновлено: В 2:40 в Киеве отменили воздушную тревогу.
В 3:35 в Киеве снова объявили воздушную тревогу.
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В 4:46 КОВА снова сообщила о работе ПВО, в Киеве были слышны взрывы.
В 4:54 в КГВА сообщили, что в области, на подступах к Киеву, работает ПВО.
В 6:01 тревогу отменили в Киеве.
Что предшествовало: Вечером 27 сентября вражеские ударные беспилотники зашли в воздушное пространство Украины, в ряде областей объявили воздушную тревогу.