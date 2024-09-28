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На подступах к Киеву и в области работала ПВО по вражеским беспилотникам

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 сентября 2024, 04:54
На подступах к Киеву и в области работала ПВО по вражеским беспилотникам
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

Ночью 28 сентября в Киевской области силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

Источник: Киевская ОВА, КГВА

Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

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Детали: В Киеве и области около 2 ночи была объявлена воздушная тревога.

Обновлено: В 2:40 в Киеве отменили воздушную тревогу.

В 3:35 в Киеве снова объявили воздушную тревогу.

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В 4:46 КОВА снова сообщила о работе ПВО, в Киеве были слышны взрывы.

В 4:54 в КГВА сообщили, что в области, на подступах к Киеву, работает ПВО.

В 6:01 тревогу отменили в Киеве.

Что предшествовало: Вечером 27 сентября вражеские ударные беспилотники зашли в воздушное пространство Украины, в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Киевская областьПВОбеспилотникивоздушная тревога
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