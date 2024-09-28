Кількість загиблих у лікарні Сум зросла до 8 – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару "Шахедами" по одній із лікарень міста Суми загинуло 8 людей.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Одинадцятеро людей поранено, із лікарні евакуйовано 113 пацієнтів. Триває рятувальна операція. Ліквідовуємо наслідки, рятуємо життя. Робимо максимум, щоб надати нашим людям необхідну допомогу.

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Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу – тільки це єдиний правильний шлях".

Нагадаємо: Уранці 28 вересня ворог двічі завдав удару по закладу охорони здоров’я в Сумах.