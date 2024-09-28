Количество погибших в больнице Сум возросло до 8 - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара "Шахедами" по одной из больниц города Сумы погибли 8 человек.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Одиннадцать человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов. Продолжается спасательная операция. Ликвидируем последствия, спасаем жизни. Делаем максимум, чтобы предоставить нашим людям необходимую помощь.

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Всем в мире, кто говорит об этой войне, стоит обращать внимание, куда бьет Россия. Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу - только это единственный правильный путь".

Напомним: Утром 28 сентября враг дважды нанес удар по учреждению здравоохранения в Сумах.