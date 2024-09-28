Кривий Ріг: під завалами будівлі Нацполіції знайшли ще одне тіло, розбір завершили
Субота, 28 вересня 2024, 13:45
У місті Кривий Ріг з-під завалів дістали ще одну загиблу людину, розбір завершили.
Джерело: ДСНС
Деталі: Тіло поліцейського, якого шукали, все ж дістали 28 вересня.
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Загалом, внаслідок російського удару по адмінбудівлі Криворізького районного управління поліції загинули 4 людини, ще 6 людей отримали поранення.
Опівдні пошукові роботи завершено.
До робіт задіювали понад 50 рятувальників.
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Передісторія: Вранці, 27 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, поцілили по управлінню Нацполіції.