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Кривий Ріг: під завалами будівлі Нацполіції знайшли ще одне тіло, розбір завершили

Роман ПетренкоСубота, 28 вересня 2024, 13:45
Кривий Ріг: під завалами будівлі Нацполіції знайшли ще одне тіло, розбір завершили
усі фото: дснс

У місті Кривий Ріг з-під завалів дістали ще одну загиблу людину, розбір завершили.

Джерело: ДСНС

Деталі: Тіло поліцейського, якого шукали, все ж дістали 28 вересня.

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Загалом, внаслідок російського удару по адмінбудівлі Криворізького районного управління поліції загинули 4 людини, ще 6 людей отримали поранення.

Опівдні пошукові роботи завершено.

До робіт задіювали понад 50 рятувальників.

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Передісторія: Вранці, 27 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, поцілили по управлінню Нацполіції.

Кривий Рігполіція
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