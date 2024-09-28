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Кривой Рог: под завалами здания Нацполиции нашли еще одно тело, разбор завершили

Роман ПетренкоСуббота, 28 сентября 2024, 13:45
Кривой Рог: под завалами здания Нацполиции нашли еще одно тело, разбор завершили
все фото: гсчс

В городе Кривой Рог из-под завалов достали еще одного погибшего человека, разбор завершили.

Источник: ГСЧС

Детали: Тело полицейского, которого искали, все же достали 28 сентября.

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В общем, в результате российского удара по админзданию Криворожского районного управления полиции погибли 4 человека, еще 6 человек получили ранения.

В полдень поисковые работы завершены.

К работам задействовали более 50 спасателей.

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Предыстория: Утром, 27 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, попали по управлению Нацполиции.

Кривой Рогполиция
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