Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Швейцария, принимавшая Саммит мира, поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 28 сентября 2024, 16:40
Швейцария, принимавшая Саммит мира, поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине
флаги Швейцарии и Украины на Саммите мира, фото Anadolu via Getty Images

Швейцария поддерживает так называемую "мирную инициативу" Китая и Бразилии по войне в Украине, несмотря на то, что в ней отсутствует ссылка на Устав ООН и территориальную целостность Украины.

Источник: представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blick

Детали: Как пояснил Бидо, Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии, поскольку она призывает к прекращению огня и политическому решению конфликта и предлагает альтернативу "воинственным речам", которые прозвучали в ООН как с украинской, так и с российской стороны.

Реклама:

В то же время представитель швейцарского МИД подчеркнул важность ссылки на Устав ООН в любых мирных инициативах в отношении Украины, отметив, что об этом говорил на выступлении в Совете безопасности министр иностранных дел Китая Ван И.

Швейцария, которая в июне приняла первый Глобальный саммит на основе украинской Формулы мира, была одной из немногих западных стран, которые пригласили на организованную Китаем и Бразилией встречу относительно их "мирной инициативы" на полях Генеральной ассамблеи ООН накануне, 27 сентября.

Что предшествовало: О поддержке китайско-бразильской инициативы среди европейских стран также заявила Венгрия.

РЕКЛАМА:

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал китайско-бразильское предложение "деструктивным", прежде всего потому, что его не обсуждали с Украиной.

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель также раскритиковал этот "мирный план", отметив, что его участники "думают категориями капитуляции, говоря о мире".

ШвейцариямирКитайБразилия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Все новости...
Швейцария
МИД поблагодарил кинофестиваль в Цюрихе, который отменил публичные показы фильма "Россияне на войне"
Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом
Швейцария анонсировала конференцию по разминированию Украины
Последние новости
10:41
Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
10:35
В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области РФ
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
10:06
Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters
10:05
В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых
10:00
На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
09:54
Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине
09:41
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль
Все новости...
Реклама:
Реклама: