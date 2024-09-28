Россияне убили судью Верховного Суда атакой дрона на Харьковщине

В субботу днем в Казачьей Лопани Харьковской области вражеский беспилотник попал в автомобиль: погиб судья Верховного Суда, трое женщин получили ранения.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Синегубова: "Около 13:00 оккупанты ударили по Казачьей Лопани Харьковского района.

Реклама:

Дрон попал в частное авто. Погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются. Еще три женщины получили ранения, госпитализированы в медицинское учреждение".

Детали: Харьковская областная прокуратура сообщила, что погибший мужчина - судья Верховного Суда, который развозил гуманитарную помощь местным жителям.

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 28 сентября вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль "Mitsubishi Lancer" в поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ.

РЕКЛАМА:

61-летний водитель погиб на месте. Жертвой циничного удара стал судья Верховного Суда, который развозил гуманитарную помощь местным жителям.

фото прокуратуры

Также пока известно о трех раненых женщинах. По предварительным данным, они тоже находились в этом автомобиле. Их госпитализировали в больницу".

Детали: В прокуратуре добавили, что уточненная информация будет предоставлена после установления всех деталей очередного преступления российской армии.

Обновлено: Впоследствии Верховный Суд сообщил, что погибший - судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко.