Байден про ліквідацію лідера "Хезболли": Акт справедливості для його жертв

Президент США Джо Байден назвав ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли "мірою справедливості для його численних жертв".

Джерело: заява Байдена з приводу смерті Насралли

Дослівно із заяви: "Хасан Насралла і очолюване ним терористичне угрупування "Хезболла" відповідальні за вбивство сотень американців протягом сорокарічного вчинення терору. Його смерть від ізраїльського авіаудару є мірою справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян і ліванських цивільних осіб".

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Деталі: У заяві зазначається, що удар, у результаті якого загинув Насралла, відбувся в ширшому контексті конфлікту, який розпочався з масового вбивства, вчиненого ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Наступного дня Насралла прийняв доленосне рішення об'єднатися з ХАМАС і відкрити те, що він назвав "північним фронтом" проти Ізраїлю.

Байден зазначив, що Сполучені Штати повністю підтримують право Ізраїлю на захист від "Хезболли", ХАМАСу, хуситів і будь-яких інших підтримуваних Іраном терористичних угруповань.

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Пряма мова Байдена: "Буквально вчора я доручив міністру оборони (Ллойду Остіну – ред.) ще більше посилити обороноздатність збройних сил США в регіоні Близького Сходу, щоб стримати агресію і зменшити ризик більш ширшої регіональної війни".

Деталі: За словами Байдена, зрештою, мета США полягає в деескалації конфліктів, що тривають в Газі і Лівані, дипломатичними засобами.

Пряма мова Байдена: "У Газі ми намагаємося досягти угоди, підтриманої Радою Безпеки ООН, про припинення вогню і звільнення заручників.

У Лівані ми ведемо переговори про угоду, яка б дозволила безпечно повернути людей до їхніх домівок в Ізраїлі та на півдні Лівану.

Настав час укласти ці угоди, усунути загрози для Ізраїлю і забезпечити більшу стабільність у регіоні Близького Сходу".

Що передувало: ЦАХАЛ офіційно оголосив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок учорашнього авіаудару армії Ізраїлю по Бейруту.

Довідково: Насралла був на посаді генерального секретаря "Хезболли" 32 роки.

Він був відповідальним за керівництво і здійснення терористичних атак по всьому світу, в яких були вбиті цивільні.

Насралла був центральною особою, яка приймала рішення, і стратегічним лідером організації.