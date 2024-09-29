Байден о ликвидации лидера "Хезболлы": Акт справедливости для его жертв

Президент США Джо Байден назвал ликвидацию лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы "мерой справедливости для его многочисленных жертв".

Источник: заявление Байдена по поводу смерти Насраллы

Дословно из заявления: "Хасан Насралла и возглавляемая им террористическая группировка "Хезболла" ответственны за убийство сотен американцев в течение сорокалетнего совершения террора. Его смерть от израильского авиаудара является мерой справедливости для его многочисленных жертв, среди которых тысячи американцев, израильтян и ливанских гражданских лиц".

Реклама:

Детали: В заявлении отмечается, что удар, в результате которого погиб Насралла, произошёл в более широком контексте конфликта, который начался с массового убийства, совершённого ХАМАС 7 октября 2023 года.

На следующий день Насралла принял судьбоносное решение объединиться с ХАМАС и открыть то, что он назвал "северным фронтом" против Израиля.

Байден отметил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на защиту от "Хезболлы", ХАМАСа, хуситов и любых других поддерживаемых Ираном террористических группировок.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Байдена: "Буквально вчера я поручил министру обороны (Ллойду Остину - ред.) еще больше усилить обороноспособность вооруженных сил США в регионе Ближнего Востока, чтобы сдержать агрессию и уменьшить риск более широкой региональной войны".

Детали: По словам Байдена, в конце концов, цель США заключается в деэскалации конфликтов, продолжающихся в Газе и Ливане, дипломатическими средствами.

Прямая речь Байдена: "В Газе мы пытаемся достичь соглашения, поддержанного Советом Безопасности ООН, о прекращении огня и освобождении заложников.

В Ливане мы ведем переговоры о соглашении, которое бы позволило безопасно вернуть людей в их дома в Израиле и на юге Ливана.

Пришло время заключить эти соглашения, устранить угрозы для Израиля и обеспечить большую стабильность в регионе Ближнего Востока".

Что предшествовало: ЦАХАЛ официально объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате вчерашнего авиаудара армии Израиля по Бейруту.

Справка: Насралла был на посту генерального секретаря "Хезболлы" 32 года.

Он был ответственным за руководство и осуществление террористических атак по всему миру, в которых были убиты гражданские.

Насралла был центральным лицом, принимавшим решения, и стратегическим лидером организации.