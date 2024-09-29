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Повідомлення про допомогу Росії підривають заявлений Китаєм нейтралітет щодо війни – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 29 вересня 2024, 06:34
Повідомлення про допомогу Росії підривають заявлений Китаєм нейтралітет щодо війни – ISW
фото getty images

Повідомлення, які з’являються у ЗМІ, про допомогу Китаю Росії підривають намагання КНР показати себе нібито "нейтральним посередником у війні".

Джерело: ISW

Деталі: Західні чиновники продовжують наголошувати на зусиллях Китайської Народної Республіки, спрямованих на підтримку російських військових дій в Україні.

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Видання The Times повідомило, що західні посадовці виявили, що компанія з КНР надсилає до Росії низку військових безпілотників для тестування і можливого використання російськими військами в Україні.

Західний чиновник заявив, що компанія з КНР підписала угоду з Росією у 2023 році, і що існують "чіткі докази того, що компанії з КНР постачають Росії смертоносну зброю для використання в Україні".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що приблизно 70 відсотків російського імпорту верстатів і 90 відсотків імпорту мікроелектроніки надходить з КНР і Гонконгу, і що Росія використовує цей імпорт для виробництва ракет, бронетехніки і боєприпасів.

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Блінкен додав, що дії КНР "розходяться з реальністю", оскільки КНР говорить про бажання миру в Україні, але дозволяє китайським компаніям здійснювати дії, які допомагають російським військовим зусиллям.

Дослівно ISW: "КНР неодноразово намагалася показати себе нейтральним посередником у війні в Україні, і постійні повідомлення про допомогу КНР російським військовим зусиллям підривають це твердження".

Ключові висновки ISW за 28 вересня:

  • Західні офіційні особи продовжують наголошувати на зусиллях Китаю, спрямованих на підтримку російських військових дій в Україні.
  • Українські ЗМІ повідомили 28 вересня, що російські рухи опору, координуючи свої дії з Головним управлінням військової розвідки України, ліквідували начальника 924-го Державного центру безпілотної авіації Міністерства оборони Росії полковника Олексія Коломєйцева.
  • Міністерство закордонних справ Росії рішуче засудило 28 вересня нібито "політичне вбивство" Ізраїлем лідера "Хезболли" Хасана Насралли.
  • Російські війська незначно просунулися в Курській області.
  • Також окупанти просунулися поблизу Куп'янська, Селидового та Вугледара.
  • За повідомленнями, Росія впроваджує законодавство, яке дозволяє російській владі звільняти обвинувачених у злочинах від кримінальної відповідальності, якщо обвинувачений підписує контракт з МО Росії.

ISWКитайРосіявійна
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