Блінкен про заяви Китаю щодо миру в Україні: Розходяться з діями

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю на переговорах з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї наголосив на серйозному занепокоєнні США з приводу підтримки Китаєм оборонної промислової бази Росії і заявив, що розмови Пекіна про мир в Україні "розходяться з реальністю".

Джерело: Reuters

Деталі: На зустрічі з Ван Ї в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку Блінкен заявив, що він також підняв питання "небезпечних і дестабілізуючих дій" Китаю в Південно-Китайському морі і обговорив поліпшення зв'язку між американськими і китайськими військовими.

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На пресконференції Блінкен розповів, що вони з Ван Ї також обговорили шляхи припинення потоку наркотиків до США і ризики, пов’язані зі штучним інтелектом.

Блінкен заявив, що близько 70 відсотків верстатів, які імпортує Росія, і 90 відсотків мікроелектроніки походять з Китаю і Гонконгу, і що це матеріально допомагає Москві виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, необхідні для продовження війни.

Пряма мова Блінкена: "Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають Путіну продовжувати агресію, щось тут не сходиться".

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Деталі: Блінкен також додав, що вирішальне значення для досягнення тривалого миру в Україні має "тиск на Іран, Північну Корею і Китай ... щоб вони припинили надавати зброю, артилерію, техніку та іншу підтримку" Росії.

Нагадаємо: Китай продовжує притримуватися позиції, що для закінчення війни в Україні (яку він називає "кризою") потрібно негайно припинити вогонь, почати переговори і утриматися від санкцій та економічного тиску.

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