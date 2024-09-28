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Блінкен про заяви Китаю щодо миру в Україні: Розходяться з діями

Ольга Глущенко Субота, 28 вересня 2024, 03:30
Блінкен про заяви Китаю щодо миру в Україні: Розходяться з діями
Блінкен і Ван Ї, фото: МЗС Китаю

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю на переговорах з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї наголосив на серйозному занепокоєнні США з приводу підтримки Китаєм оборонної промислової бази Росії і заявив, що розмови Пекіна про мир в Україні "розходяться з реальністю".

Джерело: Reuters

Деталі: На зустрічі з Ван Ї в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку Блінкен заявив, що він також підняв питання "небезпечних і дестабілізуючих дій" Китаю в Південно-Китайському морі і обговорив поліпшення зв'язку між американськими і китайськими військовими.

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На пресконференції Блінкен розповів, що вони з Ван Ї також обговорили шляхи припинення потоку наркотиків до США і ризики, пов’язані зі штучним інтелектом.

Блінкен заявив, що близько 70 відсотків верстатів, які імпортує Росія, і 90 відсотків мікроелектроніки походять з Китаю і Гонконгу, і що це матеріально допомагає Москві виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, необхідні для продовження війни.

Пряма мова Блінкена: "Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають Путіну продовжувати агресію, щось тут не сходиться".

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Деталі: Блінкен також додав, що вирішальне значення для досягнення тривалого миру в Україні має "тиск на Іран, Північну Корею і Китай ... щоб вони припинили надавати зброю, артилерію, техніку та іншу підтримку" Росії.

Нагадаємо: Китай продовжує притримуватися позиції, що для закінчення війни в Україні (яку він називає "кризою") потрібно негайно припинити вогонь, почати переговори і утриматися від санкцій та економічного тиску.

Передісторія:

  • Наприкінці травня 2024 року, уряди Бразилії та КНР запропонували спільний план з шести пунктів:
  • В першому йдеться про те, що Україна і Росія повинні "дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: не розширювати поле бою, не допускати ескалації бойових дій і не провокувати жодну зі сторін".          
  • 21 вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Бразилії Лулою да Сілвою і обговорив зусилля з відновлення миру.
  • Бразилія одна із країн, які не підписали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня у Швейцарії.
  • Посол України у Бразилії Андрій Мельник у інтерв’ю "Українській правді" розповів, що Бразилія не попереджала Україну про намір презентувати разом з Китаєм мирний план щодо завершення війни Росії проти України.  

СШАКитайвійнаРосія
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