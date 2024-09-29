Сообщения о помощи России подрывают заявленный Китаем нейтралитет в отношении войны – ISW

Появляющиеся в СМИ сообщения о помощи Китая России подрывают попытки КНР показать себя якобы "нейтральным посредником в войне".

Источник: ISW

Детали: Западные чиновники продолжают подчеркивать усилия Китайской Народной Республики, направленные на поддержку российских военных действий в Украине.

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Издание The Times сообщило, что западные чиновники обнаружили, что компания из КНР направляет в Россию ряд военных беспилотников для тестирования и возможного использования российскими войсками в Украине.

Западный чиновник заявил, что компания из КНР подписала соглашение с Россией в 2023 году, и что существуют "четкие доказательства того, что компании из КНР поставляют России смертоносное оружие для использования в Украине".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что примерно 70 процентов российского импорта станков и 90 процентов импорта микроэлектроники поступает из КНР и Гонконга, и что Россия использует этот импорт для производства ракет, бронетехники и боеприпасов.

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Блинкен добавил, что действия КНР "расходятся с реальностью", поскольку КНР говорит о желании мира в Украине, но позволяет китайским компаниям совершать действия, которые помогают российским военным усилиям.

Дословно ISW: "КНР неоднократно пыталась показать себя нейтральным посредником в войне в Украине, и постоянные сообщения о помощи КНР российским военным усилиям подрывают это утверждение".

Ключевые выводы ISW за 28 сентября: