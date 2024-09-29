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В Генштабе подтвердили поражение арсенала оружия с иранскими ракетами в Волгоградской области РФ

Станислав ПогориловВоскресенье, 29 сентября 2024, 17:24
В Генштабе подтвердили поражение арсенала оружия с иранскими ракетами в Волгоградской области РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны в ночь на 29 сентября поразили арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов возле поселка Котлубань Волгоградской области РФ.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, накануне удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами. Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, впрочем наши подразделения успешно выполнили боевую задачу. На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов".

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Детали: Сообщается, что операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций ВСУ, главного управления разведки МОУ и СБУ.

В Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают подрывать военный потенциал врага.

Напомним: Перед этим в Минобороны России заявили, что регионы Федерации в воскресенье ночью якобы атаковали 125 украинских БпЛА. По данным российских пабликов, в Ейске Краснодарского края РФ возле военного городка прогремели взрывы. Кроме Краснодарского края, взрывы были в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях.

РосcиявойнаУкраинаВооруженные силы
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