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СБУ знайшла у Шуфрича документ зі схемою автономії Донбасу – джерело

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 вересня 2023, 14:28
СБУ знайшла у Шуфрича документ зі схемою автономії Донбасу – джерело
фото, надане УП джерелом

В народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від проросійської партії ОПЗЖ, триває обшук: СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Джерело: співрозмовник УП в спецслужбі

Деталі: За словами джерела УП, документ передбачає перейменування цих областей України у так звані "краї", широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту.

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Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи позбавленого нині українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича, як свідчать надані джерелом фото.

 
 
 
 

Що передувало: У п'ятницю 15 вересня стало відомо, що Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ. У нього виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ.

За словами джерел УП, чинного нардепа перевіряють на причетність до державної зради.

ВІДЕО ДНЯ

За даними слідства, Шуфрич співпрацював із співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем.

Теми: ШуфричСБУ
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