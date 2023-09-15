СБУ знайшла у Шуфрича документ зі схемою автономії Донбасу – джерело

В народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від проросійської партії ОПЗЖ, триває обшук: СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Джерело: співрозмовник УП в спецслужбі

Деталі: За словами джерела УП, документ передбачає перейменування цих областей України у так звані "краї", широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту.

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Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи позбавленого нині українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича, як свідчать надані джерелом фото.

Що передувало: У п'ятницю 15 вересня стало відомо, що Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ. У нього виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ.

За словами джерел УП, чинного нардепа перевіряють на причетність до державної зради.

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За даними слідства, Шуфрич співпрацював із співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем.