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Суд відправив Шуфрича на 2 місяці у СІЗО без можливості внесення застави

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 вересня 2023, 21:58
Суд відправив Шуфрича на 2 місяці у СІЗО без можливості внесення застави
Нестор Шуфрич у залі суду. Фото - Суспільне

Суд обрав запобіжний захід нардепу Нестору Шуфричу – тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: Печерський суд Києва взяв під арешт Шуфрича без можливості внесення застави. Йому призначили 60 діб. Перед цим йому оголосили підозру у держзраді. 

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Раніше Служба безпеки України заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність Шуфрича.

Що передувало: У п'ятницю 15 вересня стало відомо, що Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ. У нього виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ.

Також СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком, за підписом позбавленого нині українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

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Теми: Шуфрич
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