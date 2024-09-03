Директор НАБУ звільнив свого заступника Углаву

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізо Углаву.

Джерело: пресслужба НАБУ, Углава в Facebook

Дослівно: "Директор НАБУ ухвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника директора Бюро за вчинення дисциплінарного проступку - порушення присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки державних службовців, закону України "Про державну службу", Кодексу етики працівника НАБУ".

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Деталі: Зазначається, що службове розслідування та надалі Дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що Углава вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.

Крім того, зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в свої роботі працівники та вище керівництво НАБУ, наголошують у Бюро.

Углава на своїй сторінці в соцмережі Facebook зазначив, що здає своє посвідчення та жетон №001, і завершує службу на посаді першого заступника директор НАБУ після 9 років роботи.

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Він додав, що має намір доводити свою правоту у суді.

Нардепка від "Слуги народу" Анастасія Радіна зазначає, що рішення звільнити першого заступника, визнаного дисциплінарною комісією винуватим у тиску на викривача "зливів" в Бюро "не може вирішити всі проблеми". За її словами невдовзі почнеться незалежний аудит НАБУ.

Пряма мова Радіної: "Із численних журналістських розслідувань виглядає так, що до "зливів" інформації слідства можуть бути причетні детективи так званого підрозділу D2, а до витоків інформації про дисциплінарне розслідування — Управління внутрішнього контролю НАБУ. Діям цих осіб має також бути надано незалежну оцінку.

Для унеможливлення тиску на детективів керівники усіх рівнів, які координують в НАБУ слідство, мають бути обрані на прозорому конкурсі та нести юридичну відповідальність за свої вказівки детективам.

…незабаром почнеться незалежний аудит НАБУ. Кабмін має призначити аудиторів найближчими днями. Очікую, що аудит представить суспільству детальні відповіді на питання, чому в НАБУ не спрацювали внутрішні запобіжники та які додаткові зміни потрібні".

Що передувало: Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву усунули від виконання повноважень за власною заявою.