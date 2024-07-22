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Заступник директора НАБУ Углава подав позов проти ЦПК: Шабунін відреагував на звинувачення

Анастасія ПроцПонеділок, 22 липня 2024, 09:59
Заступник директора НАБУ Углава подав позов проти ЦПК: Шабунін відреагував на звинувачення
ГІЗО УГЛАВА. ФОТО: ПАРЛАМЕНТ.UA

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що подав позов про захист честі та гідності проти Центру протидії корупції та особисто голови правління Віталія Шабуніна, вимагає спростувати інформацію про його причетності до витоку даних досудового розслідування НАБУ. У ЦПК відреагували на звинувачення. 

Джерело: Углава у Facebook, ЦПК

Пряма мова: "Вимагаю від Центра протидії корупції та особисто від Віталія Шабуніна спростувати розповсюджену проти мене недостовірну інформацію щодо нібито зливу фігурантам одного із розслідувань даних досудового розслідування НАБУ.

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Відповідний позов подано до суду. Саме судовий розгляд та винесення відповідного рішення поставить крапку у цій дискусії".

Деталі: Углава вважає, що проти нього та НАБУ продовжується необґрунтована медійна атака. На його думку, вона координується "деякими представниками громадських організацій", які вдаються до маніпуляцій. 

"Хочу ще раз чітко заявити: інформація щодо моєї нібито причетності до витоку із НАБУ даних – неправдива. Більш того, вона формує у суспільства хибне сприйняття моєї професійної діяльності, порушує право на повагу до честі, гідності та моєї ділової репутації. Наразі проти мене немає жодного кримінального чи дисциплінарного провадження щодо розповсюдження мною особисто інформації та/або матеріалів будь-якого досудового розслідування. Тому на кожне таке висловлювання я буду реагувати відповідно до закону – у суді", – зазначив Углава.

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У коментарях під цим повідомленням сам Шабунін написав: "Дискусія з вами мене цікавить виключно в частині вашого звільнення з НАБУ. Гідності піти самому у вас, на жаль, не вистачило. 

І дуже мило, що в суд ви не подали на журналістів, які злив вами інформації розслідували. Власне у цьому добре видно як вашу послідовність, так і сміливість".

У ЦПК додали, що звільнення Углави має відбутися не за результатами судів, а після службового розслідування, яке якраз завершили. 

"Далі – розгляд результатів розслідування дисциплінарною комісією НАБУ і наказ директора про звільнення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: 

  • Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву усунули від виконання повноважень за власною заявою.
  • 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводили обшуки вдома у представника НАБУ в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". За словами співрозмовників УП, підставою для обшуків стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "великому будівництву".
  • Пізніше Національне антикорупційне бюро заявило, що має достатньо ресурсів, щоб самим розслідувати цю справу.
  • 12 липня Углава заявив, що пройшов за власною ініціативою поліграф і висновок свідчить про те, що він не причетний до витоку інформації слідства з бюро.
  • 15 липня Углава розповів, що пройшов опитування в рамках проведення службового розслідування щодо витоку інформації слідства з бюро.

Теми: НАБУЦПКсуд
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