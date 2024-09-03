Під завалами у Полтаві може перебувати ще 15 людей – ОВА

Після російської атаки по Полтаві під завалами може перебувати ще приблизно 15 осіб.

Джерело: керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін в етері "Єдині новини"

Пряма мова: "Під завалами наразі можуть перебувати ще 15 осіб. Рятувальні роботи тривають, кілька разів уже доводилося перериватися через те, що в області постійно оголошують повітряну тривогу... Ліквідація ворожих ударів іще триває, всі необхідні служби перебувають на місці подій".

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Деталі: Пронін також повідомляє, що наразі відомо про понад 235 поранених. Раніше Офіс генпрокурора повідомив про 51 загиблу людину.

Що передувало: