Під завалами у Полтаві може перебувати ще 15 людей – ОВА
Вівторок, 3 вересня 2024, 19:11
Після російської атаки по Полтаві під завалами може перебувати ще приблизно 15 осіб.
Джерело: керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін в етері "Єдині новини"
Пряма мова: "Під завалами наразі можуть перебувати ще 15 осіб. Рятувальні роботи тривають, кілька разів уже доводилося перериватися через те, що в області постійно оголошують повітряну тривогу... Ліквідація ворожих ударів іще триває, всі необхідні служби перебувають на місці подій".
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Деталі: Пронін також повідомляє, що наразі відомо про понад 235 поранених. Раніше Офіс генпрокурора повідомив про 51 загиблу людину.
Що передувало:
- Російський агресор 3 вересня завдав удару по одному з навчальних закладів міста Полтава: за попередніми даними, понад чотири десятки людей вбито, майже дві сотні - поранено, люди ще є під завалами.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на удар балістикою російських військ по Полтаві 3 вересня, та повідомив, що станом на 14.20 3 вересня загинула 41 людина.
- У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.