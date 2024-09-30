Єрмак: Українці побачать реалізацію Плану перемоги на ворожій території
Президент Володимир Зеленський після презентації Плану перемоги президенту США та партнерам, покаже його українцям, але не весь, оскільки є чутливі і закриті частини, які почує ворог.
Джерело: глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі "Єдиних новин"
Пряма мова: "Це План президента, і, безумовно, як він пообіцяв після презентації президенту Сполучених Штатів, партнерам, я думаю, він буде буде презентовано українцям. Але, безумовно, є частини, такі дуже чутливі, вони є закритими. І не тому, що є секрети. Це наша країна, ми всі, знаєте, сьогодні, в доброму сенсі цього слова, така, дійсно, єдина сім'я, в якій не може бути секретів, особливо під час війни. Але все ж таки все, що стає публічним, це чують не тільки в нас, в Україні, це чує і ворог.
Деталі: За його словами, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території. І побачити в результатах, перемогах наших Збройних сил.
Він також висловив упевненість, що громадяни зрозуміють необхідність замовчування деяких деталей Плану перемоги: "Люди у нас дуже розумні, люди все розуміють, і все оцінюють".
Що передувало:
- Речник президента Сергій Никифоров заявив, що під час візиту Володимира Зеленського до США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до Плану перемоги, незважаючи на протилежні повідомлення ЗМІ.
- Цього тижня Bloomberg писав, що деякі західні посадовці намагались знизити очікування від представлення українського Плану перемоги, кажучи, що не бачать у ньому прориву.
- А за даними The Wall Street Journal, адміністрація Байдена занепокоєна тим, що український План перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії.
- За інформацією ЗМІ, План перемоги, який публічно не розкривався передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.