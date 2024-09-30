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Єрмак: Українці побачать реалізацію Плану перемоги на ворожій території

Олена ІвашківПонеділок, 30 вересня 2024, 01:56
Єрмак: Українці побачать реалізацію Плану перемоги на ворожій території
Андрій Єрмак, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський після презентації Плану перемоги президенту США та партнерам, покаже його українцям, але не весь, оскільки є чутливі і закриті частини, які почує ворог.

Джерело: глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі "Єдиних новин"

Пряма мова: "Це План президента, і, безумовно, як він пообіцяв після презентації президенту Сполучених Штатів, партнерам, я думаю, він буде буде презентовано українцям. Але, безумовно, є частини, такі дуже чутливі, вони є закритими. І не тому, що є секрети. Це наша країна, ми всі, знаєте, сьогодні, в доброму сенсі цього слова, така, дійсно, єдина сім'я, в якій не може бути секретів, особливо під час війни. Але все ж таки все, що стає публічним, це чують не тільки в нас, в Україні, це чує і ворог. 

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Деталі: За його словами, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території. І побачити в результатах, перемогах наших Збройних сил.

Він також висловив упевненість, що громадяни зрозуміють необхідність замовчування деяких деталей Плану перемоги: "Люди у нас дуже розумні, люди все розуміють, і все оцінюють".

Що передувало

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  • Речник президента Сергій Никифоров заявив, що під час візиту Володимира Зеленського до США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до Плану перемоги, незважаючи на протилежні повідомлення ЗМІ.
  • Цього тижня Bloomberg писав, що деякі західні посадовці намагались знизити очікування від представлення українського Плану перемоги, кажучи, що не бачать у ньому прориву.
  • А за даними The Wall Street Journal, адміністрація Байдена занепокоєна тим, що український План перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії.
  • За інформацією ЗМІ, План перемоги, який публічно не розкривався передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Андрій Єрмак
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