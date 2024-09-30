Ермак: Украинцы увидят реализацию Плана победы на вражеской территории

Президент Владимир Зеленский после презентации Плана победы президенту США и партнерам, покажет его украинцам, но не весь, поскольку есть чувствительные и закрытые части, которые услышит враг.

Источник: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире "Единых новостей"

Прямая речь: "Это План президента, и, безусловно, как он пообещал после презентации президенту Соединенных Штатов, партнерам, я думаю, он будет презентован украинцам. Но, безусловно, есть части, такие очень чувствительные, они являются закрытыми. И не потому, что есть секреты. Это наша страна, мы все, знаете, сегодня, в хорошем смысле этого слова, такая, действительно, единая семья, в которой не может быть секретов, особенно во время войны. Но все же все, что становится публичным, это слышат не только у нас, в Украине, это слышит и враг.

Реклама:

Детали: По его словам, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории. И увидеть в результатах, победах наших Вооруженных сил.

Он также выразил уверенность, что граждане поймут необходимость замалчивания некоторых деталей Плана победы: "Люди у нас очень умные, люди все понимают, и все оценивают".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: