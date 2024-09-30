Ермак: Украинцы увидят реализацию Плана победы на вражеской территории
Президент Владимир Зеленский после презентации Плана победы президенту США и партнерам, покажет его украинцам, но не весь, поскольку есть чувствительные и закрытые части, которые услышит враг.
Источник: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире "Единых новостей"
Прямая речь: "Это План президента, и, безусловно, как он пообещал после презентации президенту Соединенных Штатов, партнерам, я думаю, он будет презентован украинцам. Но, безусловно, есть части, такие очень чувствительные, они являются закрытыми. И не потому, что есть секреты. Это наша страна, мы все, знаете, сегодня, в хорошем смысле этого слова, такая, действительно, единая семья, в которой не может быть секретов, особенно во время войны. Но все же все, что становится публичным, это слышат не только у нас, в Украине, это слышит и враг.
Детали: По его словам, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории. И увидеть в результатах, победах наших Вооруженных сил.
Он также выразил уверенность, что граждане поймут необходимость замалчивания некоторых деталей Плана победы: "Люди у нас очень умные, люди все понимают, и все оценивают".
Что предшествовало:
- Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что во время визита Владимира Зеленского в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к Плану победы, несмотря на противоположные сообщения СМИ.
- На этой неделе Bloomberg писал, что некоторые западные чиновники пытались снизить ожидания от представления украинского Плана победы, говоря, что не видят в нем прорыва.
- А по данным The Wall Street Journal, администрация Байдена обеспокоена тем, что украинский План победы в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии.
- По информации СМИ, План победы – который публично не раскрывался – предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.