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Над Сумщиною збили 8 "Шахедів" – ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 30 вересня 2024, 07:18
Над Сумщиною збили 8 Шахедів – ОВА
Фото Сумської ОВА

Уночі 30 вересня Сили оброни над Сумською областю збили 8 російських "Шахедів".

Джерело: ОВА у Telegram 

Дослівно ОВА: "Вночі 30 вересня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 8 ворожих "Шахедів"".

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Деталі: Про наслідки влада не повідомляє.

Передісторія:

Сумська областьШахедППО
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