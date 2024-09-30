Над Сумщиною збили 8 "Шахедів" – ОВА
Понеділок, 30 вересня 2024, 07:18
Уночі 30 вересня Сили оброни над Сумською областю збили 8 російських "Шахедів".
Джерело: ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "Вночі 30 вересня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 8 ворожих "Шахедів"".
Реклама:
Деталі: Про наслідки влада не повідомляє.
Передісторія:
- Увечері 29 вересня російські війська запустили по Україні групу ударних БпЛА, на Київщині та у низці була областей оголошена повітряна тривога.
- Вранці КМВА повідомила, що всі "Шахеди", які летіли на Київ, вдалося знищити.