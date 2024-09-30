Над Сумщиною збили 8 "Шахедів" – ОВА

Уночі 30 вересня Сили оброни над Сумською областю збили 8 російських "Шахедів".

Джерело: ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Вночі 30 вересня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 8 ворожих "Шахедів"".

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Деталі: Про наслідки влада не повідомляє.

Передісторія: