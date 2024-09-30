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Над Сумской областью сбили 8 "Шахедов" – ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 30 сентября 2024, 07:18
Над Сумской областью сбили 8 Шахедов – ОВА
Фото Сумской ОВА

Ночью 30 сентября Силы обороны над Сумской областью сбили 8 российских "Шахедов".

Источник: ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Ночью 30 сентября в небе над Сумской областью наши зенитчики сбили 8 вражеских "Шахедов"".

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Детали: О каких-либо последствиях власти не сообщают.

Предыстория:

  

Сумская областьШахедПВО
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