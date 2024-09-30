Над Сумской областью сбили 8 "Шахедов" – ОВА
Понедельник, 30 сентября 2024, 07:18
Ночью 30 сентября Силы обороны над Сумской областью сбили 8 российских "Шахедов".
Источник: ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "Ночью 30 сентября в небе над Сумской областью наши зенитчики сбили 8 вражеских "Шахедов"".
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Детали: О каких-либо последствиях власти не сообщают.
Предыстория:
- Вечером 29 сентября российские войска запустили по Украине группу ударных БПЛА, на Киевщине и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
- Утром КГВА сообщила, что все "Шахеды", которые летели на Киев, удалось уничтожить.