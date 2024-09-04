Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу

Олена ІвашківСереда, 4 вересня 2024, 05:23
Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден оприлюднив заяву щодо російської ракетної атаки на Полтаву, у якій загинула 51 людина і 271 була поранена.

Джерело: сайт Білого дому

Деталі: Байден зазначив, що через російські ракети, які влучили у військовий навчальний центр і лікарню в Україні, загинуло понад 50 осіб і десятки отримали поранення.

Реклама:

Пряма мова: "Я найрішучішим чином засуджую цю жахливу атаку.

Цей напад є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але вже два з половиною роки народ України стоїть непохитно. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти разом з ним - в тому числі надаючи системи протиповітряної оборони і можливості, необхідні для захисту своєї країни. 

Не робіть помилок: Росія не переможе в цій війні. Переможе народ України. І в цей трагічний день, і кожного дня, Сполучені Штати стоять з ним".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Російський агресор 3 вересня завдав удару по одному з навчальних закладів міста Полтава.
  • У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.
  • Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.

СШАБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
США
Трамп заявив, що Україна приховує втрати на війні
США наблизились до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16 - Reuters
Президентські вибори в США: Гарріс випереджає Трампа серед жінок
Останні новини
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: